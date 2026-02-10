Elezioni a Gazzaniga il sindaco Merelli non si ricandida | a guidare il centrodestra unito sarà uno tra Merici e Ongaro

Il sindaco di Gazzaniga, Mattia Merelli, ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni comunali. Dopo 26 anni in consiglio, annuncia che non correrà per un terzo mandato consecutivo. Tuttavia, promette di sostenere la futura lista di centrodestra, che sarà guidata tra Merici e Ongaro. La campagna elettorale comincia a prendere forma, mentre i candidati ufficiali ancora devono essere scelti.

Gazzaniga. Mattia Merelli non si presenterà alle prossime elezioni comunali per un possibile terzo mandato consecutivo: il sindaco uscente, presente in consiglio comunale da 26 anni, ha infatti deciso di fare un passo indietro, assicurando comunque il proprio sostegno alla futura lista di centrodestra attualmente in fase di definizione. A circa tre mesi e mezzo dalle elezioni comunali di Gazzaniga, previste con tutta probabilità per il 24 e 25 maggio che porteranno al rinnovo dell'amministrazione e del consiglio comunale del paese seriano, iniziano a emergere i primi movimenti ufficiali in vista della competizione elettorale.

Il Consiglio Comunale di Gazzaniga ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), un documento che definisce le linee di sviluppo urbanistico del paese per i prossimi dieci anni.

