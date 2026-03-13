Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali dopo Sanremo | vuole trasformarlo in un brand

Tre giorni dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha depositato la richiesta di registrazione per il marchio

Tre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio "Festini bilaterali". La sua frase-tormentone potrebbe presto diventare un marchio commerciale per diversi tipi di prodotti, come profumi, eventi, gadget e magari anche feste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Elettra Lamborghini registra il marchio "Festini Bilaterali": per cosmetici, vestiti e feste (regolari)

Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei “festini bilaterali” a SanremoElettra Lamborghini, dopo le storie su Instagram in cui si è sfogata dei rumori notturni provenienti dalle feste sanremesi, si è espressa anche con...

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini e i 'festini bilaterali': Non ho dormito

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elettra Lamborghini

Temi più discussi: La furbata di Elettra Lamborghini: Festini bilaterali ora è un marchio registrato; Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali: per cosmetici, vestiti e feste (regolari); Elettra vuole registrare il marchio festini bilaterali; Elettra Lamborghini da Mara Venier: battute su sesso e matrimonio e poi la confessione sulla maternità | VIDEO.

Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali dopo Sanremo: vuole trasformarlo in un brandTre giorni dopo la fine del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio Festini bilaterali ... fanpage.it

Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali: per cosmetici, vestiti e feste (regolari)Elettra Lamborghini ha registrato il marchio Festini Bilaterali. Ebbene sì, la vulcanica ha deciso di trasformare le sue notti insonni al Festival di Sanremo in un’operazione di business niente male ... today.it

#ElettraLamborghini ha parlato senza giri di parole della maternità e delle difficoltà che molte donne incontrano oggi in Italia. «Vedo le mie coetanee che non vengono aiutate: fai un figlio e dopo pochi mesi devi tornare a lavorare. Con gli stipendi di oggi come - facebook.com facebook

Serata finale Elettra Lamborghini Voilà #Sanremo2026 x.com