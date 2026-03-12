Elettra Lamborghini registra il marchio Festini Bilaterali | per cosmetici vestiti e feste regolari

Elettra Lamborghini ha depositato il marchio “Festini Bilaterali” per prodotti come cosmetici, abbigliamento e eventi. La cantante ha scelto di trasferire il nome, associandolo a diverse categorie commerciali. La registrazione riguarda sia linee di prodotti di bellezza che capi di abbigliamento, oltre a feste organizzate regolarmente. La mossa avviene pochi mesi dopo la partecipazione di Lamborghini al Festival di Sanremo.

Elettra Lamborghini ha registrato il marchio “Festini Bilaterali”. Ebbene sì, la vulcanica ha deciso di trasformare le sue notti insonni al Festival di Sanremo in un’operazione di business niente male. Secondo quanto scrive l'AdnKronos, infatti, la Lamborghini ha depositato i documenti necessari alla registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi, il 3 marzo 2026, tre giorni dopo al fine del festival. Il marchio “Festini bilaterali” potrà apparire su diversi prodotti e servizi: dai cosmetici all' abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento che renderebbero i misteriosi ma di certo chiassosi “Festini Bilaterali” delle vere feste. 🔗 Leggi su Today.it

