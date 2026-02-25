Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei festini bilaterali a Sanremo

Elettra Lamborghini, dopo le storie su Instagram in cui si è sfogata dei rumori notturni provenienti dalle feste sanremesi, si è espressa anche con Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell'Ariston: "Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Leggi anche: “Basta con la musica dei festini”, Elettra Lamborghini sbotta su X perché non riesce a dormire a Sanremo

Temi più discussi: Elettra Lamborghini, piume e abito oro per un look Barocco: a Sanremo l’omaggio a Raffaella Carrà; Elettra Lamborghini inciampa sul carpet di Sanremo 26, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il video; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini: dagli esordi alle curiosità. Testo e significato del brano 'Voilà'.

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con Voilà: chi è il marito, chi sono i fratelli e le sue canzoni più famoseElettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026 con Voilà: tutto su di lei, i fratelli e il marito Afrojack. greenme.it

Sanremo, Elettra Lamborghini furiosa nella notte: la cantante è una iena, ecco la denuncia dei fattiSul palco di Sanremo è andato tutto bene, ma poi Elettra Lamborghini si è infuriata per quello che è successo nella notte: i fatti. donnapop.it

La dovete finire. ” È stato questo l’avvertimento scherzoso lanciato da Elettra Lamborghini direttamente a Laura Pausini dopo la sua seconda performance all’Ariston. Appena scesa dal palco, la cantante è tornata sull’argomento che l’ha tenuta sveglia: la notte - facebook.com facebook

Le esibizioni di Tommaso Paradiso ed Elettra Lamborghini durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. #lapresse #TommasoParadiso #elettralamborghini #sanremo2026 @MarcoAlpozzi x.com