Foggia scomparsa dal 2 marzo Elena Rebeca Burcioiu 21 anni | prefettura diffonde la foto

A Foggia, dal 2 marzo, si sono perse le tracce di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di nazionalità romena. Le autorità continuano a cercarla e hanno diffuso la sua foto nella speranza di ricevere informazioni utili. Le ricerche sono in corso da giorni, senza che finora siano stati trovati eventuali indizi sulla sua posizione.

Foggia, 8 marzo 2026 – Continuano senza sosta le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, giovane di 21 anni di nazionalità romena scomparsa da lunedì 2 marzo a Foggia. La prefettura ha diffuso la sua fotografia nella speranza di ricevere segnalazioni utili che possano far luce sulla sua scomparsa. Il dispositivo interforze attivato dalla Prefettura è stato rafforzato negli ultimi giorni. Alle squadre già impegnate si sono aggiunti i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Bari, che stanno scandagliando invasi e canali nella zona di Borgo La Rocca, frazione agricola situata a circa dieci chilometri da Foggia. Le operazioni riguardano campagne, strade rurali e corsi d’acqua, con controlli capillari in ogni area che potrebbe fornire indizi sulla sorte della giovane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l'amica ha un sospetto

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, diffusa la foto e cosa sappiamo

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a Foggia, sospetti su un uomo che l'avrebbe minacciata pochi giorni prima
Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa a Foggia. Un uomo, probabilmente dell'Europa dell'Est, l'avrebbe minacciata pochi giorni prima della sua sparizione.

Foggia, Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni: ricerche in corso anche in pozzi e casolari
Proseguono senza sosta da sei giorni le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la Statale

Passano i giorni ma non si dirada il mistero attorno alla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la ragazza di 21 anni di origine rumena arrivata a Foggia circa tre mesi fa, e di cui non si hanno più notizie ormai da una settimana.

«Negli ultimi giorni prima che sparisse, alcuni uomini ci avevano dato fastidio». È la testimonianza della coinquilina di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di Foggia di cui non si hanno più notizie dal 2 marzo. Stando al racconto dell'amica, un uomo originario d