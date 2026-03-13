Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze la 25enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo | come sta

Da virgilio.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 25 anni, è stata trovata a Firenze dopo essere scomparsa a Foggia il 2 marzo. La giovane non aveva più fatto sapere nulla da quel giorno e la sua assenza aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità hanno confermato il suo ritrovamento, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato o sulle circostanze del ritorno.

Ritrovata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa da Foggia. La ragazza non dava sue notizie da 11 giorni: le sue condizioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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