Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze la 25enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo | come sta

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 25 anni, è stata trovata a Firenze dopo essere scomparsa a Foggia il 2 marzo. La giovane non aveva più fatto sapere nulla da quel giorno e la sua assenza aveva suscitato preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità hanno confermato il suo ritrovamento, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul suo stato o sulle circostanze del ritorno.

Ritrovata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa da Foggia. La ragazza non dava sue notizie da 11 giorni: le sue condizioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze, la 25enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo: come sta Articoli correlati Elena Rebeca Burcioiu trovata a Firenze: la 21enne era scomparsa il 2 marzo a FoggiaÈ stata trovata a Firenze dalla Polizia di Stato Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa il 2 marzo scorso a Foggia. Elena Rebeca Burcioiu ritrovata viva a Firenze: la svolta sulla 21enne scomparsa da FoggiaÈ viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio del 2 marzo scorso a Foggia. Una selezione di notizie su Elena Rebeca Burcioiu Temi più discussi: Scomparsa di Elena Rebeca, si cerca anche nei pozzi e nei casolari; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa tra Foggia e San Severo da giorni, si teme il peggio: ricerche nei pozzi; Ragazza di 21 anni scomparsa da 5 giorni a Foggia: il cellulare ritrovato lungo la statale 16; Foggia, le ultime tracce della 21enne Elena Rebeca: la Bmw del giovane e la telefonata interrotta. Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata a Firenze la 21enne scomparsa a FoggiaE' stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio ... ilmessaggero.it Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu in buone condizioniÈ stata trovata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di nazionalità rumena di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 marzo a Foggia. La giovane è stata individuata nelle ultime ore dalle forze ... ilsipontino.net È stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una sua connazionale amica di 38 anni ne aveva denunciato la scom - facebook.com facebook Elena Rebeca Burcioiu ritrovata viva a Firenze: la svolta sulla 21enne scomparsa da Foggia x.com