Foggia Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da giorni a 21 anni e l’amica ha un sospetto

Una ragazza di 21 anni è scomparsa nel Foggiano e le autorità stanno indagando sulla sua scomparsa. La giovane, identificata come Elena Rebeca Burcioiu, è sparita da diversi giorni e le ricerche sono ancora in corso. La sua amica ha espresso alcuni sospetti riguardo alla scomparsa, mentre le forze dell'ordine cercano di raccogliere informazioni utili per ritrovarla.

Cresce l’apprensione per le sorti di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa a Foggia di cui non si hanno tracce da lunedì 2 marzo. Bracciante agricola, nelle ultime settimane, come confermato da una sua amica, la giovane aveva iniziato a prostituirsi. Le ricerche stanno andando avanti da giorni ma non hanno portato a risultati, nonostante sia stato rinvenuto il suo cellulare. Foggia, nessuna traccia di Elena Rebeca Burcioiu da giorni Chi è la ragazza scomparsa Le prime ricostruzioni e le piste degli investigatori Foggia, nessuna traccia di Elena Rebeca Burcioiu da giorni Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza romena di 21 anni, di cui non si hanno più notizie dal 2 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: Elena, 21enne romena scomparsa a Foggia: ritrovato il cellulare, l’amica aveva denunciato molestie

Elena scomparsa a Foggia da giorni, trovato e sequestrato il telefono della 21enne: era sulla statale 16Continuano le ricerche di Elena, 21 anni, la ragazza scomparsa da lunedì 2 marzo: la denuncia è stata presentata in questura a Foggia da un’amica con...

Elena Rebeca Burcioiu scomparsa a 21 anni nel Foggiano: dal 2 marzo nessuna notiziaLa prefettura di Foggia ha diffuso una sua foto chiedendo a chiunque abbia sue notizie di contattare il 112. Elena, romena, è orfana di genitori e senza fratelli e sorelle ed è in Italia da tre mesi c ... msn.com

Ragazza di 21 anni scomparsa a Foggia da giorni, attivato il piano provinciale di ricercaDa giorni non si hanno più notizie di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, cittadina romena scomparsa a Foggia. La Prefettura ... immediato.net