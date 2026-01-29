Ritrovata Azzurra Ferretti 19 anni Era scomparsa a Roma Sta bene

La giovane scomparsa lunedì a Roma è stata trovata. Azzurra Ferretti, 19 anni, è stata individuata in zona Tiburtina e sta bene. La famiglia e gli amici erano preoccupati, ma ora possono tirare un sospiro di sollievo.

Azzurra Ferretti, la ragazza di 19 anni scomparsa da lunedì a Roma è stata ritrovata. La giovane è stata rintracciata in zona Tiburtina. Secondo quanto si apprende, sta bene. Le ricerche sono scattate dopo la denuncia presentata dal padre ai carabinieri della stazione Tor Vergata. La ragazza aveva lasciato casa della nonna nel quartiere Centocelle, a Roma, e non era più tornata a casa. L’appello del padre a Chi l’ha visto. Ieri il padre della giovane aveva lanciato un appello alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. «Mia figlia domenica 25 gennaio ha dormito dall’ex ragazzo, c’è stato un litigio per futili motivi e lei la mattina presto si è presentata a casa di mia madre, in zona Centocelle a Roma.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Azzurra Ferretti Ritrovata Azzurra Ferretti a Roma: sta bene, la 19enne era in zona Tiburtina La giovane scomparsa da Roma è stata trovata sana e salva. Ritrovata Azzurra Ferretti, la ragazza di 19 anni scomparsa da lunedì a Roma La giovane scomparsa lunedì a Roma, Azzurra Ferretti, è stata trovata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Azzurra Ferretti Argomenti discussi: Ritrovata la 19enne scomparsa a Roma, 'sta bene'; Azzurra Ferretti scomparsa a Roma: la lite col fidanzato, la discussione con la nonna, i timori del papà. La 19enne scomparsa da Centocelle è stata ritrovata: le condizioni di Azzurra FerrettiLa mobilitazione a Roma per ritrovare Azzurra Ferretti, 19 anni, scomparsa da Centocelle. La svolta nella serata di oggi, giovedì 29 gennaio. notizie.it Azzurra Ferretti ritrovata in diretta su Radio Globo: la 19enne era scomparsa da tre giorni a RomaUna telefonata in diretta a Tutto Bloccato - programma pomeridiano di Radio Globo -, quella della signora Sabrina, mamma di Azzurra Ferretti, ... msn.com ULTIM'ORA - Scomparsa Azzurra Ferretti, ritrovata a Roma: come sta >> https://buff.ly/MkbFGJR - facebook.com facebook E' stata ritrovata Azzurra Ferretti, la ragazza di 19 anni scomparsa da lunedì a Roma. La giovane è stata rintracciata in zona Tiburtina. Secondo quanto si apprende, sta bene. Le ricerche sono scattate dopo la denuncia presentata dal padre ai carabinieri della x.com

