Ritrovata morta in fondo a un burrone Donatella Malisa | la donna era scomparsa da 11 giorni

Si è conclusa in tragedia la ricerca di Donatella Malisa, la donna di 43 anni scomparsa da Trieste 11 giorni fa. Il suo corpo è stato trovato in fondo a un burrone. La scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, ma nessuno si aspettava una fine così tragica. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda della scomparsa di Donatella Malisa, 43 anni, di Trieste. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di sabato 31 gennaio in fondo a un dirupo lungo la strada Napoleonica, sul versante di Monte Grisa, in un'area particolarmente impervia del Carso triestino. Il ritrovamento nel dirupo sul Carso. A individuare il cadavere è stato un escursionista, che si trovava nella zona e ha notato il corpo tra la vegetazione sottostante il sentiero. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti il 118, il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, la Questura di Trieste con la polizia scientifica e i mezzi specializzati per il recupero in ambienti difficili.

