Elena Burcioiu droni con telecamere termiche per trovare la 21enne scomparsa | di lei nessuna traccia

Le autorità hanno utilizzato droni dotati di telecamere termiche per cercare la 21enne romena scomparsa, Elena Burcioiu. Le indagini si focalizzano sugli ultimi incontri avuti dalla giovane con clienti nei casolari lungo la Statale 16 a Foggia. Finora, non sono state trovate tracce concrete della ragazza. La ricerca continua senza riscontri finora.

Le indagini sulla 21enne romena Elena Burcioiu si concentrano sugli ultimi incontri con clienti nei casolari attorno alla Statale 16 a Foggia. Ricerche con cani e droni sono rimaste senza esito.