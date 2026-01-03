Rafforzare gli organici comunali e migliorare l’efficienza dei servizi

Il Comune di Cadoneghe ha indetto tre concorsi pubblici per assunzioni a tempo pieno e indeterminato. L'iniziativa mira a rafforzare gli organici comunali e a migliorare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini. Queste opportunità permettono di contribuire allo sviluppo e alla gestione efficace delle attività comunali, garantendo un servizio più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

Il comune di Cadoneghe ha pubblicato tre bandi di concorso per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, con l'obiettivo di rafforzare gli organici comunali e migliorare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Le procedure, già disponibili sulla piattaforma nazionale InPA.

