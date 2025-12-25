Ultimo evento per il Tam Tam DigiFest al Teatro Rostocco

Giunge al termine la ventesima edizione del Tam Tam Digifest, che si congeda dal pubblico con un ultimo, atteso appuntamento cinematografico. Sabato 27 dicembre, ore 19.00, la kermesse approda al Teatro Rostocco di Acerra (Corso Italia 194) con la proiezione del docufilm Maradona, San Gennaro e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Patrizio Rispo ospite al Tam Tam DigiFest

Leggi anche: Diabolik al Tam Tam DigiFest: proiezione il 29 ottobre al Centro De Cicco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Concerto di Natale al Tempio della Consolazione di Todi; Tam Tam DigiFest e Associazione Figurine Forever presentano “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli” chiude il Tam Tam Digifest 2025; Siracusa, si “accende” viale Teocrito: il 21 dicembre giornata di eventi tra sport, cultura e videomapping; TAM Teatro Arcimboldi, Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto,.

“Capodanno nudista” annullato: il tam-tam mediatico spoglia l’evento - Ita, l’associazione dei naturisti italiani, ha subito un’improvvisa battuta d’arresto: l’evento, pensato come una serata di gala senza abiti, è ... mbnews.it

Location per eventi a Roma: Tam Tam è la soluzione per te - Che si tratti di una festa aziendale, un lancio di prodotto, o semplicemente un evento tra amici, Tam Tam Roma è in grado di offrire l’atmosfera giusta Quando si parla di Tam Tam Roma, si fa ... romait.it

“Tam Tam, la cultura che ti muove”: domani l’evento finale ai giardini di via Togliatti con letture e clownerie - LASTRA A SIGNA – Si conclude domani, sabato 9 settembre, con un evento finale presso i giardini della biblioteca in via Togliatti il progetto “Tam Tam, la cultura che ti muove”. piananotizie.it

Acerra (NA). Sabato ‘Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli’ chiude il ‘Tam Tam Digifest’ 2025 news Teleradio-News qui mai spam o pubblicità molesta Giunge al termine la ventesima edizione del Tam Tam Digifest, che si congeda dal pubblico - facebook.com facebook