Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli con l' arcivescovo Zuppi
Il 6 gennaio alle ore 10, presso la chiesa di San Michele in Bosco, si terrà la Messa dell’Epifania presieduta dall’Arcivescovo Zuppi, in occasione dell’evento organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza, coinvolgendo la comunità e il personale dell’ospedale in un’occasione di condivisione religiosa.
Martedì 6 alle 10 nella chiesa di San Michele in Bosco (piazzale San Michele in Bosco) l’Arcivescovo presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Alle 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa dei Popoli alla quale parteciperanno le Comunità e i Gruppi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
