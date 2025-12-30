Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli con l' arcivescovo Zuppi

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 gennaio alle ore 10, presso la chiesa di San Michele in Bosco, si terrà la Messa dell’Epifania presieduta dall’Arcivescovo Zuppi, in occasione dell’evento organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli. L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza, coinvolgendo la comunità e il personale dell’ospedale in un’occasione di condivisione religiosa.

Martedì 6 alle 10 nella chiesa di San Michele in Bosco (piazzale San Michele in Bosco) l’Arcivescovo presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Alle 17.30 in Cattedrale l’Arcivescovo presiederà la Messa dei Popoli alla quale parteciperanno le Comunità e i Gruppi di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

messa dell8217epifania per l8217istituto ortopedico rizzoli con l arcivescovo zuppi

© Bolognatoday.it - Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli con l'arcivescovo Zuppi

Leggi anche: Osteoartrosi, nella lotta ecco la nuova ricerca dell’istituto Rizzoli

Leggi anche: Crisi al Rizzoli, l’assessore regionale Massimo Fabi: “Non ci sarà nessun reparto ortopedico per gli anziani”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.