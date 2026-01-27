Laudato No al referendum del cardinale Zuppi | appello quasi esplicito del presidente della Cei Ruini voterà Sì

Il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, si è espresso a favore del referendum Laudato Si’, invitando i fedeli a partecipare. La sua posizione rappresenta un appello chiaro e diretto, in linea con il suo ruolo di guida spirituale. Questo intervento si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulle riforme in corso e le opinioni di alcune figure ecclesiastiche.

Dal rosso cardinale al cardinale rosso è un attimo: Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei nominato da Bergoglio, si schiera senza se e senza troppi ma contro la riforma Nordio, lanciando l'appello ai fedeli. Il presidente dei vescovi entra così in modo piuttosto netto nel dibattito sulla riforma della Giustizia- Nel suo invito a votare per il referendum del prossimo marzo, il presidente della Cei si espone di fronte a una platea variegata e lancia la sua riflessione, introducendo i lavori del Consiglio episcopale: "C'è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare.

