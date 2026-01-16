Inflazione alle stelle bollette sempre più care e stipendi fermi | stangata di 500 euro a famiglia
L’aumento dell’inflazione nel 2025 sta influenzando profondamente le finanze delle famiglie italiane. Secondo i dati dell’Istat, le bollette sono cresciute significativamente e per una famiglia di quattro persone la spesa aggiuntiva supera i 500 euro all’anno. Con salari invariati, molte famiglie devono affrontare questa difficile situazione, che mette in evidenza le sfide economiche del periodo.
"I dati dell'Istat confermano quanto le famiglie italiane vivono sulla loro pelle tutti i giorni: l'inflazione nel 2025 è tornata a correre, le bollette sono sempre più care, per un nucleo di 4 persone la stangata è di oltre 500 euro, mentre i salari restano fermi. Ma la maggioranza pensa alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
