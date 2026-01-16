Inflazione alle stelle bollette sempre più care e stipendi fermi | stangata di 500 euro a famiglia

L’aumento dell’inflazione nel 2025 sta influenzando profondamente le finanze delle famiglie italiane. Secondo i dati dell’Istat, le bollette sono cresciute significativamente e per una famiglia di quattro persone la spesa aggiuntiva supera i 500 euro all’anno. Con salari invariati, molte famiglie devono affrontare questa difficile situazione, che mette in evidenza le sfide economiche del periodo.

