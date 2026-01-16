Inflazione alle stelle bollette sempre più care e stipendi fermi | stangata di 500 euro a famiglia

Da parmatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aumento dell’inflazione nel 2025 sta influenzando profondamente le finanze delle famiglie italiane. Secondo i dati dell’Istat, le bollette sono cresciute significativamente e per una famiglia di quattro persone la spesa aggiuntiva supera i 500 euro all’anno. Con salari invariati, molte famiglie devono affrontare questa difficile situazione, che mette in evidenza le sfide economiche del periodo.

"I dati dell'Istat confermano quanto le famiglie italiane vivono sulla loro pelle tutti i giorni: l'inflazione nel 2025 è tornata a correre, le bollette sono sempre più care, per un nucleo di 4 persone la stangata è di oltre 500 euro, mentre i salari restano fermi. Ma la maggioranza pensa alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Le più care d’Europa”. Bollette, stangata terribile per gli italiani: quei numeri che spaventano le famiglie

Leggi anche: Bollette alle stelle: quanto paga davvero una famiglia italiana per luce e gas

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.