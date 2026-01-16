Sigarette più care da domani | stangata sulle bionde fino a 30 centesimi in più a pacchetto
A partire da domani, il prezzo delle sigarette aumenterà fino a 30 centesimi per pacchetto, segnando il primo di una serie di incrementi previsti nel prossimo futuro. Questa nuova misura influisce su tutte le marche e rappresenta un importante cambiamento per i consumatori. L’aumento dei prezzi si inserisce in un quadro di politiche volte a ridurre il consumo di tabacco e a promuovere stili di vita più sani.
Da domani fumare costa di più: e non sarà l’ultimo aumento. Da domani le sigarette diventano ufficialmente più care. Scatta infatti il primo aumento previsto dall’ultima manovra economica, che introduce un rialzo progressivo dei prezzi dei tabacchi dal 2025 al 2028. Un intervento che pesa direttamente sulle tasche dei fumatori ma che, per le casse dello Stato, rappresenta una voce di entrata strategica: oltre 15 miliardi di euro l’anno, ai quali si aggiungerà più di un miliardo extra dal 2026. Marlboro a 6,80 euro: i primi rincari firmati Philip Morris. I primi aumenti riguardano i marchi del gruppo Philip Morris. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
