Cristante Juventus è lui il nome nuovo per il centrocampo bianconero | la posizione della dirigenza e le possibilità di chiudere l’operazione

Cristante alla Juventus si fa sempre più concreta: il centrocampista della Roma attira l’interesse della dirigenza bianconera, con l’appoggio di Comolli e l’approvazione di Spalletti. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Vecchia Signora, aprendo nuove prospettive per il club e i suoi piani futuri.

Cristante Juventus, il centrocampista della Roma piace molto a Comolli e Cristante e c’è anche l’ok di Spalletti. Una pista da attenzionare Il calciomercato della Juventus continua a muoversi con grande attenzione alle opportunità offerte dal panorama nazionale. La dirigenza bianconera è costantemente al lavoro per individuare profili affidabili, esperti e funzionali al progetto tecnico, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cristante Juve è un’idea molto concreta dalle parti della Continassa | Comolli fiuta il possibile colpo dalla Roma Dettagli e novità.

cristante juventus 232 nomeJuve-Roma, fari accesi su Mckennie e Cristante: si pensa allo scambio, ma c'&#232; l'ostacolo Allegri - Il mediano azzurro è un punto fermo della Roma, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e il tema rinnovo non decolla: Comolli fiuta la chance, anche grazie all’ottimo rapporto con l’agente Riso ... tuttosport.com

cristante juventus 232 nomeJuventus, occhi su Cristante. E McKennie piace a Gasperini - Il giocatore, invece, vuole restare ancora ad alti livelli e la Juventus potrebbe rappresentare l'occasione giusta. fantacalcio.it

