È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in S. Agnese a Roma

Il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma è attribuito a Michelangelo Buonarroti. La scultura raffigura il volto del Cristo e si trova all’interno della chiesa. La sua attribuzione a Michelangelo è stata confermata da alcune analisi e studi recenti. La scoperta ha suscitato interesse tra gli esperti di arte e storia.

Il busto scultoreo del Cristo Salvatore custodito nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura non sarebbe di autore anonimo, ma opera di Michelangelo Buonarroti. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Michelangelo, clamoroso ritrovamento: “È suo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese”Un busto scultoreo custodito per secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, a Roma, potrebbe essere un’opera autografa di Michelangelo...

Attribuito a Michelangelo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese fuori le muraUn’indagine decennale restituisce al maestro rinascimentale un’opera custodita dall’Ordine dei Canonici Lateranensi e apre nuove piste per storici...

