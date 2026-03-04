È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in S Agnese a Roma

Il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura a Roma è attribuito a Michelangelo Buonarroti. La scultura raffigura il volto del Cristo e si trova all’interno della chiesa. La sua attribuzione a Michelangelo è stata confermata da alcune analisi e studi recenti. La scoperta ha suscitato interesse tra gli esperti di arte e storia.

Il busto scultoreo del Cristo Salvatore custodito nella basilica di Sant’Agnese fuori le mura non sarebbe di autore anonimo, ma opera di Michelangelo Buonarroti. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in S. Agnese a Roma Michelangelo, clamoroso ritrovamento: “È suo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese”Un busto scultoreo custodito per secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, a Roma, potrebbe essere un’opera autografa di Michelangelo... Attribuito a Michelangelo il busto del Cristo Salvatore nella basilica di Sant’Agnese fuori le muraUn’indagine decennale restituisce al maestro rinascimentale un’opera custodita dall’Ordine dei Canonici Lateranensi e apre nuove piste per storici... È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in S. Agnese a Roma Altri aggiornamenti su Cristo Salvatore. Temi più discussi: È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in S.Agnese a Roma; È di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese a Roma; Il busto del Cristo Salvatore di Roma è opera di Michelangelo: la scoperta; Roma, è di Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese. FOTO. Il Cristo Salvatore di Sant'Agnese a Roma è di MichelangeloLa nuova ricostruzione è basata su testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, relazioni, inventari notarili e atti confraternali dal 1564 ... huffingtonpost.it Il Cristo di Sant’Agnese attribuito a MichelangeloÈ di Michelangelo Buonarroti il busto scultoreo del Cristo Salvatore conservato da secoli nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, lungo la via Nomentana a Roma. L’opera, finora considerata ... rainews.it IL VERO VOLTO DI CRISTO DI MICHELANGELO Scoop degli ultimi giorni: è di Michelangelo - notare il verbo indicativo, segno che avviene ora, senza se e senza ma, una verità assoluta insomma - il busto del Cristo Salvatore in Sant'Agnese, a Roma. La "riatt facebook #Tg2000 - È di #Michelangelo il busto del Cristo Salvatore in S. Agnese a Roma #4marzo #Tv2000 @tg2000it x.com