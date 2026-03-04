Roma busto di Michelangelo riscoperto dopo secoli

A Roma, all’interno della Basilica di Sant’Agnese, è stato ritrovato un busto scultoreo che si pensa sia stato realizzato da Michelangelo Buonarroti. Il pezzo, presente nella chiesa da secoli, è stato recentemente riscoperto e analizzato dagli esperti. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di arte e storia, considerando l’attribuzione al celebre artista fiorentino.

E' stato riscoperto a Roma un busto scultoreo presente da secoli all'interno della Basilica di Sant'Agnese che è stato attribuito a Michelangelo Buonarroti. Lo ha annunciato la ricercatrice Valentina Salerno nel corso di una conferenza stampa convocata presso la Basilica. La riattribuzione della statua – che raffigura il volto del Cristo Salvatore – è arrivata in seguito a un'analisi approfondita di testamenti, carteggi, diari e libri storici e di viaggio. "Attraverso questa linea di documenti che ho collezionato in questi anni sono riuscita a ricreare soprattutto una versione diversa dalla vita di Michelangelo – ha spiegato Valentina Salerno – Il mio obiettivo era lavorare sulla biografia di Michelangelo, su questa serie di relazioni, di luoghi, di connessioni operate da Michelangelo in particolare durante la sua vita romana".