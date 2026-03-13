Il futuro economico dell’Italia dipende in larga misura dagli over 65, poiché nel 2026 l’invecchiamento della popolazione sta influenzando significativamente le risorse finanziarie del paese. Secondo recenti analisi, questa fascia di età rappresenta ora un elemento chiave nel panorama economico, con un impatto diretto sui flussi di denaro e sulle strategie di investimento nazionali.

Roma, 13 marzo 2026 – L'invecchiamento della popolazione, per decenni descritto come una "bomba a orologeria" per le casse dello Stato, si sta rivelando nel 2026 il più potente volano economico dell'occidente. La cosiddetta 'silver economy' pesa oggi per il 25% del Pil dell'Unione Europea, ma è la sua metamorfosi tecnologica a stupire gli analisti. Non parliamo più di un mercato fatto solo di farmaci e assistenza, ma di una coorte di consumatori attivi, digitalizzati e con una capacità di spesa superiore a qualsiasi altra fascia d'età. In Italia, il Paese più "vecchio" d'Europa, gli over 65 detengono oggi il 65% della ricchezza finanziaria netta delle famiglie, un tesoro che sta rimodellando interi settori, dal turismo all'immobiliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ecco perché il futuro economico dell'Italia è nelle mani (e portafoglio) degli over 65

Ecco cos'è la Longevity Economy e perché il futuro dell'Italia passa dai capelli bianchi. Nel bene e nel male

