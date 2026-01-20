Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere al governo Meloni quale sia la posizione rispetto all’accordo Enhanced Border Security Partnership. Questa intesa potrebbe consentire alle autorità americane di accedere ai database europei contenenti dati biometrici, impronte digitali e altre informazioni sensibili dei cittadini italiani, sollevando preoccupazioni sulla tutela della privacy e sulla sicurezza dei dati personali.

Il M5s ha depositato un'interrogazione a risposta urgente per chiedere quale sia la posizione del governo Meloni in merito ai negoziati sull'sull'accordo Enhanced Border Security Partnership, che potrebbe autorizzare l’accesso da parte delle autorità americane a database di polizia europei contenenti dati biometrici, impronte digitali e altre informazioni altamente sensibili dei cittadini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il delirio etno-nazionalista dell’amministrazione Trump, e gli italiani che gli vanno dietro

Leggi anche: Privacy&data protection, 7 italiani su 10 vogliono ‘dati in buone mani’

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Adesso potete dimenticare la password; Spegnere l’NFC dello smartphone può evitare attacchi informatici che rubano dati: ecco come difendersi; Con ChatGPT Health e Claude for Healthcare l'AI mette il camice bianco. Quale futuro ci aspetta; Il tuo anello intelligente Ultrahuman ora sa che sta arrivando un’emicrania prima di te.

Perché i dati biometrici dei cittadini italiani potrebbero finire nelle mani dell’amministrazione Trump - Il M5s ha depositato un'interrogazione a risposta urgente per chiedere quale sia la posizione del governo Meloni in merito ai negoziati sull'sull'accordo ... fanpage.it

Dati biometrici dinamici: cosa sono, come funzionano e perché contano davvero - Nel dibattito contemporaneo sulla trasformazione digitale, la biometria è spesso associata a tecnologie ormai diffuse come il riconoscimento facciale, le impronte digitali o la scansione dell’iride ... ilbosone.com

Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani commenta i dati sull’uso degli smartphone in classe perchè il divieto viene ignorato dalla maggioranza degli studenti - facebook.com facebook