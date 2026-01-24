La Longevity Economy si riferisce all'impatto economico della popolazione anziana, che in Italia rappresenta una componente sempre più rilevante. Con una delle aspettative di vita più alte al mondo, il ruolo degli over 50 si amplia, influenzando vari settori e il mercato del lavoro. Comprendere questa dinamica è fondamentale per delineare il futuro del Paese, dove la longevità diventa un'opportunità e una sfida allo stesso tempo.

( a skanews) – L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e la popolazione Silver (gli over 50) ne è diventata il pilastro economico. Secondo i dati ISTAT, quasi un quarto della popolazione ha più di 65 anni e l’età media ha raggiunto i 46,8 anni. Gli over 50 rappresentano oggi oltre il 45% degli europei e detengono più del 60% della ricchezza netta delle famiglie. In Italia, questa fascia d’età è responsabile del 67,7% della spesa complessiva, quota destinata a superare il 70% entro il 2035. Questo fenomeno, definito Longevity Economy, è stato analizzato nell’ultimo report della Rome Business School. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco cos'è la Longevity Economy e perché il futuro dell'Italia passa dai capelli bianchi. Nel bene e nel male

Leggi anche: Quando il futuro ha i capelli bianchi: il volto nuovo dell’Italia che invecchia

La «persona dell’anno» scelta dal Time per il 2025 è l’intelligenza artificiale: «Nel bene e nel male sta influenzando le nostre vite»Per la prima volta, il Time ha scelto come «persona dell’anno» l’intelligenza artificiale, riconoscendone il ruolo centrale nel plasmare il nostro presente e futuro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dall'incubo di La Spezia alla diagnosi di un'intera generazione: ecco cos’è alessitimia e come riconoscerla; Global Teacher Prize 2026, prof di sostegno di Foggia tra i finalisti: ecco cos'è la sua pedagogia generativa; Regione Sicilia, via al prestito d’onore per gli studenti: ecco cos’è; Cos'è l'Ecmo, l'ausilio extracorporeo contro l'insufficienza respiratoria. Ecco perché è usato per i feriti di Crans-Montana.

Mps-Mediobanca, la fusione è rovente. Ecco cosa pensano analisti e mercato dello scontro nella governance della bancaSiena sotto la lente tra rinnovo del cda e scontro tra soci. Il mercato guarda alla fusione con Piazzetta Cuccia e alle sinergie da 700 milioni annui ma gli analisti avvertono: solo la piena integrazi ... milanofinanza.it

«Schindler's List», stasera in tv: da chi è diventato famoso a chi non c'è più, ecco cosa è successo a tutti i protagonistiTorna su Rete 4 sabato 25 gennaio in prima serata il celebre film di Steven Spielberg con Liam Neeson. Sette Oscar e grandi incassi ... corriere.it

Vuoi un dolce che ti faccia bene oggi e ti aiuti a vivere meglio domani Il Brownie Longevity è pensato proprio per questo: morbido e goloso, unisce il gusto intenso di cacao e nocciola senza l’effetto appesantente dello zucchero. I datteri garantiscono una dolc - facebook.com facebook