Nuovo polo logistico avanzato per la Protezione Civile provinciale | ecco dove sorgerà

È stato annunciato che a Padova sarà realizzato un nuovo polo logistico avanzato dedicato alla Protezione Civile provinciale. La Provincia ha ottenuto, tramite un bando regionale, un finanziamento di circa 1,86 milioni di euro provenienti dai fondi europei Fesr, destinato alla realizzazione di questa infrastruttura. La realizzazione di questo progetto rappresenta un passo importante per il potenziamento delle capacità operative della Protezione Civile nella zona.

Nascerà a Padova il nuovo polo logistico avanzato per la Protezione Civile provinciale. La Provincia di Padova ha infatti ottenuto, grazie a un bando regionale, un finanziamento di circa un milione e 860 mila euro di fondi europei Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

