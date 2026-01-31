Porto con orgoglio il mio cognome ma non ho dimostrato tutte le mie qualità

Daniele Maldini si presenta al Lazio con orgoglio, ma senza nascondere le sue insicurezze. Il giovane centrocampista, figlio di Paolo e nipote di Cesare, dice di aver portato con sé il suo cognome, ma ammette che finora non ha ancora mostrato tutte le sue qualità. Alla sua prima intervista ufficiale, Maldini spiega di essere pronto a dimostrare il proprio valore e di considerare questo trasferimento come un passo importante per la sua carriera. Ora si aspetta solo di scendere in campo e fare vedere di cosa è capace.

