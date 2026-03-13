Eboli investe donna alla fermata del bus | muore 30enne

Questa mattina a Eboli, nella zona di Santa Cecilia lungo la Statale 18, una donna di 30 anni è stata investita da un'auto poco dopo le 9 e ha perso la vita. La vettura coinvolta si è fermata sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Questa mattina, poco dopo le 9, una tragedia si è consumata a Eboli, nella zona di Santa Cecilia, lungo la Statale 18. Una donna di circa trent'anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava alla fermata dell'autobus. Dalle prime informazioni raccolte, una Fiat 500 guidata da una donna avrebbe improvvisamente perso il controllo. Non si esclude che all'origine dell'incidente possa esserci stato un malore della conducente. Il veicolo avrebbe sbandato finendo fuori carreggiata e travolgendo la giovane che attendeva il bus. Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare.