Prova a rapinare donna alla fermata bus poi per sfuggire ai carabinieri si getta da un balcone | preso a Napoli
A Napoli, un uomo ha tentato di rapinare una donna alla fermata dell'autobus. Dopo il fallimento dell'azione, i carabinieri in borghese lo hanno rintracciato e, nel tentativo di sfuggire all'arresto, si è gettato da un balcone. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo arresto, ripristinando la sicurezza nella zona di Capodimonte.
Tenta di rapinare una donna alla fermata del bus, carabinieri lo fermano
Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima
Una donna di 44 anni è stata trasportata in condizioni critiche dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia, nel tentativo di sfuggire alle violenze del marito. L’incidente si è verificato questa mattina, suscitando grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori, che sono intervenuti prontamente sul luogo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le circostanze della vicenda.
