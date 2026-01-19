A Napoli, un uomo ha tentato di rapinare una donna alla fermata dell'autobus. Dopo il fallimento dell'azione, i carabinieri in borghese lo hanno rintracciato e, nel tentativo di sfuggire all'arresto, si è gettato da un balcone. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al suo arresto, ripristinando la sicurezza nella zona di Capodimonte.

Tentativo di rapina fallito a Capodimonte grazie ai carabinieri in borghese. Il ladro è stato poi rintracciato a casa, dove ha tentato la fuga dal balcone, ma è stato arrestato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tenta di rapinare una donna alla fermata del bus, carabinieri lo fermano

A Napoli, un uomo ha tentato di rapinare una donna alla fermata dell'autobus. Tuttavia, grazie all'intervento di carabinieri in borghese, che hanno udito le sue urla, l'aggressore è stato messo in fuga prima di riuscire nel suo intento. L'intera scena si è svolta in pochi istanti, evidenziando l'importanza della presenza di forze dell'ordine nelle aree pubbliche.

Donna si lancia dal balcone per sfuggire alle violenze del marito: è gravissima

Una donna di 44 anni è stata trasportata in condizioni critiche dopo essersi lanciata dal balcone di casa a Ventimiglia, nel tentativo di sfuggire alle violenze del marito. L’incidente si è verificato questa mattina, suscitando grande preoccupazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori, che sono intervenuti prontamente sul luogo. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i motivi e le circostanze della vicenda.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Prova a rapinare donna alla fermata bus poi per sfuggire ai carabinieri si getta da un balcone: preso a Napoli - Il ladro è stato poi rintracciato a casa, dove ha tentato la fuga dal balcone, ma è stato arrestato. fanpage.it