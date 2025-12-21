Il Forlì cala il sipario in questo 2025 con una sonora sconfitta contro il Perugia. I galletti escono dal "Curi" con un pesante 4 a 0 che va a macchiare un girone d'andata sicuramente importante per i ragazzi di mister Alessandro Miramari che chiudono al giro di boa piazzandosi in ottava. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Un poker che fa male, ultimo match del 2025 amaro per il Forlì: brutto ko a Perugia

Leggi anche: Forlì - Carpi 4-2 | Carpi, un poker che fa male

Leggi anche: Il Carpi si fa male da solo. Il Forlì può calare il poker

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Carpi si fa male da solo. Il Forlì può calare il poker; Forlì - Carpi 4-2 | Carpi, un poker che fa male.

Il Carpi si fa male da solo. Il Forlì può calare il poker - Padroni di casa in vantaggio, Figoli la pareggia, romagnoli ancora a rete. msn.com