Un poker che fa male ultimo match del 2025 amaro per il Forlì | brutto ko a Perugia
Il Forlì cala il sipario in questo 2025 con una sonora sconfitta contro il Perugia. I galletti escono dal "Curi" con un pesante 4 a 0 che va a macchiare un girone d'andata sicuramente importante per i ragazzi di mister Alessandro Miramari che chiudono al giro di boa piazzandosi in ottava. 🔗 Leggi su Today.it
