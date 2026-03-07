Una banda di ladri ha assaltato durante la notte una gioielleria nel centro di Perugia, situata nella galleria Emisfero in via Settevalli. I malviventi, considerati professionisti, hanno messo a segno il colpo entrando nel negozio e portando via beni senza essere fermati. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini.

Una banda di professionisti ha messo a segno un colpo nel cuore del distretto commerciale di via Settevalli, prendendo di mira la gioielleria Stroili Oro all’interno della galleria Emisfero. L’irruzione, avvenuta nelle prime ore della mattina, ha fruttato un bottino stimato intorno ai 50mila euro, tra bracciali, anelli e orecchini preziosi. I malviventi hanno forzato una porta posteriore riservata al personale, dirigendosi direttamente verso il negozio. Con mazze pesanti hanno mandato in frantumi le teche espositive, causando un forte rumore che ha attirato l’attenzione di alcuni operai impegnati nelle normali operazioni di scarico merci. Il sistema di allarme antifurto è scattato poco prima delle tre, costringendo la banda a interrompere il tentativo di scassinare la cassaforte principale e a fuggire frettolosamente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assalto notturno a Perugia: gioielleria Stroili Oro presa di mira dai ladri

Furto notturno dei malviventi: presa di mira una gioielleriaColpo notturno a Nocelleto, frazione del comune di Carinola, dove tra la notte di sabato e domenica ignoti hanno messo a segno un furto ai danni di...

Noto bar preso di mira dai ladri: assalto nella notte, bottino da migliaia di euroTorna attuale il tema sicurezza a Casalnuovo dove nel corso della notte è stato preso di mira il noto “Bar Cavone”, storico punto di riferimento...

Contenuti utili per approfondire Assalto notturno a Perugia gioielleria....

Perugia, assalto di notte in gioielleria: vetrine sfondate e oro rubatoColpo grosso nella notte tra sabato e domenica all’interno della galleria commerciale dell’Emisfero in via Settevalli. Una banda ha colpito la gioielleria Stroili dopo essere entrata da una porta di s ... umbria24.it

Assalto notturno al Cuore Adriatico di Civitanova, una Panda rubata usata come ariete per sfondare la saracinesca di Stroili oro. In azione sei malviventiCIVITANOVA Assalto nella notte al Cuore Adriatico, una banda di sei malviventi tenta il colpo alla gioielleria Stroili oro usando come ariete una Panda rubata poco prima, ma il colpo sfuma. corriereadriatico.it