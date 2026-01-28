Il Milan sfida l’Inter | derby di mercato per il ‘nuovo’ Nico Paz | CM

Il derby di mercato tra Milan e Inter si infiamma intorno a Nico Paz, il giovane argentino che entrambe le squadre cercano di portare in rosa. Intanto, il Como si prepara a giocare le sue carte per conquistare un posto in Europa, con l’attenzione sempre puntata sul fantasista argentino e sul possibile interessamento del Real Madrid. La corsa alle stelle del talento di Buenos Aires sta tenendo banco nelle ultime settimane, tra smentite e voci di mercato che non si placano.

Gli occhi delle milanesi in casa Como: come per il fantasista argentino, c’è sempre di mezzo il Real Madrid Il Como non è più una sorpresa e punta dritto all’Europa, sognando una storica qualificazione alla prossima Champions League. Cesc Fabregas si coccola i suoi gioielli e non pone limiti agli obiettivi dei lariani, che in campo coniugano risultati e bel gioco. Jacobo Ramon e Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it Nico Paz è il fiore all’occhiello del Como, con il talento argentino destinato la prossima estate a tornare al Real Madrid. Per buona pace dell’ Inter, che ha cullato a lungo la possibilità di portarlo all’ombra della ‘Madonnina’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan sfida l’Inter: derby di mercato per il ‘nuovo’ Nico Paz | CM Approfondimenti su Milan Inter Mercato Inter, spunta un nuovo nome per la difesa. Intanto il sogno nerazzurro resta Nico Paz: le ultime Sul fronte mercato, l’Inter valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa, con attenzione alle strategie di Oaktree. Nico Paz, Arda Guler e Mastantuono: ecco chi può davvero arrivare all’Inter | CM Nell’attuale mercato, l’Inter valuta attentamente i profili di Nico Paz, Arda Guler e Mastantuono, considerandoli potenziali rinforzi per il futuro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milan Inter Argomenti discussi: Roma-Milan 1-1: in parità la sfida per la Champions - Quotidiano La Voce; Roma-Milan 1-1: Pellegrini risponde a De Winter, Gasperini aggancia il Napoli al terzo posto; Leao lancia la sfida prima di Roma-Milan: Inseguiamo l'Inter? Il nostro percorso è ben visibile; Roma-Milan infiamma l'Olimpico: statistiche e curiosità del big match. Verso Roma-Milan, Saelemaekers torna in gruppo: le ultimeL'esterno belga ha recuperato dal problema muscolare accusato contro il Lecce e si candida per una maglia da titolare in vista della sfida dell'Olimpico ... ilromanista.eu Verso Roma-Milan: Saelemaekers si allena a parte. A rischio per la sfida dell'OlimpicoL'ex esterno giallorosso, oggi in forza alla squadra rossonera, si è fermato dopo l'ultima gara contro il Lecce per un problema muscolare ... ilromanista.eu Nico Paz incerto sul suo futuro al Como, ma Morata veste i panni del ds: lo spagnolo è pronto rinunciare a tutto pur di trattenere il talento - facebook.com facebook #Morata coccola e tenta #NicoPaz: "Se rimane a Como un altro anno, gioco gratis" x.com

