federica torzullo sorella sconvolta dalla morte dei genitori di carlomagno terribili sorprese di continuo

Federica Torzullo, sorella di Carlomagno, si è detta profondamente sconvolta dalla perdita dei genitori, descrivendo la situazione come un continuo susseguirsi di sorprese. Anche Stefania, sorella di Federica, ha commentato l’accaduto, definendo la tragedia “orribile” e “difficile da affrontare”. La vicenda ha suscitato grande dolore nel loro cerchio familiare, evidenziando la drammaticità di questa perdita improvvisa.

La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha parlato della morte dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sarebbero tolti la vita in seguito alle confessioni del loro figlio che si è incolpato dell’assassinio della 41enne. Sua sorella si è detta sconvolta e ha parlato di “terribili sorprese di continuo” in questa triste vicenda. Parla la sorella di Federica Torzullo È “una tragedia nella tragedia, un orrore nell’orrore”. Queste le parole scelte da Stefania Torzullo, sorella di Federica, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia e il cui omicidio è stato confessato da suo marito, Claudio Carlomagno, con cui erano in corso le pratiche della separazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

