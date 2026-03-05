Stefano Rastelli risponde a Romina Carrisi dopo le accuse pubbliche in tv | Nell’ultimo ano sono stato oggetto di provocazioni continue

Stefano Rastelli ha risposto a Romina Carrisi dopo le sue dichiarazioni fatte in televisione. Rastelli ha affermato di essere stato oggetto di provocazioni continue nell’ultimo anno e ha definito le parole dell’ex compagna «inaccettabili». La replica è arrivata pochi giorni dopo le dichiarazioni di Romina in trasmissione. Nessun altro dettaglio è stato fornito al momento riguardo ai contenuti delle rispettive dichiarazioni.

A pochi giorni dalle parole di Romina Carrisi a Verissimo, Stefano Rastelli ha deciso di replicare, definendo le parole dell'ex compagna «inaccettabili». Nello studio di Silvia Toffanin, la figlia di Al Bano aveva parlato della separazione dal padre di suo figlio Axel Lupo e delle difficoltà nel trovare una serenità per il bene del bambino. Ma il racconto di Romina non è piaciuto all'ex compagno. Romina Carrisi ha raccontato a Verissmo il weekend passato che la relazione è giunta al termine per mancanza di amore: «Ci abbiamo provato ad andare avanti per il bene di mio figlio. Ma c'erano troppe incompatibilità». La figlia di Al Bano, oggi... Stefano Rastelli risponde alle accuse di Romina Carrisi: inaccettabileStefano Rastelli non resta in silenzio e decide di parlare della fine del suo rapporto con Romina Carrisi ... Stefano Rastelli risponde a Romina Carrisi: «Dalla mia ex accuse inaccettabili. Basta tv, i panni sporchi si lavano in casa»A pochi giorni dalle parole di Romina Carrisi a Verissimo, Stefano Rastelli ha deciso di replicare, definendo le parole dell'ex compagna «inaccettabili». Nello studio ... Tensione altissima nella famiglia di Albano. A finire sotto i riflettori è la rottura tra Romina Carrisi e il regista Stefano Rastelli, padre del piccolo Alex Lupo. Dopo le dichiarazioni rilasciate in televisione dalla figlia del cantante, l'ex compagno ha deciso di interve