Francesco Cirillo ruba il cuore di Vera Miales il playboy napoletano conquista il gossip nazionale

Francesco Cirillo, noto ingegnere e imprenditore napoletano, si è fatto vedere di nuovo in pubblico insieme a Vera Miales. I due sono stati fotografati mentre si scambiano sguardi e parole a Tenerife, lasciando intendere che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. La coppia ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei paparazzi, che li hanno seguiti durante una giornata di relax in riva al mare. Per ora, Cirillo e Miales non hanno confermato ufficialmente, ma il gossip corre veloce.

L'ingegnere e imprenditore del benessere entra nella scena mondana con un nuovo capitolo sentimentale e mediatico che promette scintille TENERIFE. L'ingegnere e imprenditore del benessere entra nella scena mondana con un nuovo capitolo sentimentale e mediatico che promette scintille TENERIFE – Sotto il cielo delle Canarie soffia un vento nuovo, fatto di passione, ambizione e riflettori puntati. Le luci dei rotocalchi rosa si accendono su Francesco Cirillo, playboy già noto nel mondo del wellness come preparatore atletico, ingegnere e fondatore di brand d'integrazione sportiva, che avrebbe conquistato il cuore di Vera Miales, volto noto del piccolo schermo e nome che non ha mai smesso di far parlare di sé per la sua incredibile bellezza.

