Fulminacci torna a Sanremo con Stupida Fortuna | Ho un po' derubato Battiato

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, ha portato a Sanremo il brano Stupida Fortuna, ispirato a un episodio di furto ai danni di Battiato. La canzone nasce dall’esperienza personale e dalla voglia di raccontare un momento di confusione. Il giovane artista romano, che ha già conquistato una Targa Tenco e pubblicato tre album, ha deciso di condividere questa storia con il pubblico. La sua esibizione ha catturato l’attenzione degli spettatori.
Il ventottenne romano Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, ha già all’attivo tre album, una Targa Tenco - miglior opera prima per La vita veramente (2019) - e una partecipazione a Sanremo nella sezione Campioni con Santa Marinella (2021). Quest’anno torna a gareggiare con Stupida sfortuna, che lui stesso ha definito «una canzone giusta perché onesta». L’ha scritta con il produttore Pietro Paroletti aka Golden Years (nickname che omaggia David Bowie) e spiega che «ha avuto fin dall'inizio un arrangiamento adatto all'orchestra, nonostante non sia stata scritta apposta per Sanremo» e sia nata più di un anno fa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
