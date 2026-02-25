Fulminacci torna a Sanremo con Stupida Fortuna | Ho un po' derubato Battiato

Fulminacci, nome d’arte di Filippo Uttinacci, ha portato a Sanremo il brano Stupida Fortuna, ispirato a un episodio di furto ai danni di Battiato. La canzone nasce dall’esperienza personale e dalla voglia di raccontare un momento di confusione. Il giovane artista romano, che ha già conquistato una Targa Tenco e pubblicato tre album, ha deciso di condividere questa storia con il pubblico. La sua esibizione ha catturato l’attenzione degli spettatori.

