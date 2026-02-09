È stata ritrovata la persona scomparsa sul Monte Grappa. Dopo giorni di ricerche, gli investigatori hanno confermato che si tratta di lui, che era disperso da tempo. La famiglia, che attendeva con ansia notizie, può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La notizia arriva in un momento difficile, dopo che gli sforzi delle squadre di soccorso hanno portato alla soluzione di questa lunga angoscia.

Il Monte Grappa restituisce l’ennesima tragedia d’alta quota, spegnendo le speranze di una famiglia che attendeva il rientro di un proprio caro. Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di un escursionista settantenne, il cui corpo è stato individuato nel cuore della notte tra le impervie pendici del massiccio, in provincia di Treviso. L’uomo era partito in mattinata per affrontare un itinerario programmato tra la Valle di San Liberale e Cima Grappa, ma il mancato rientro all’orario stabilito ha spinto i congiunti a lanciare l’allarme nel tardo pomeriggio. La mobilitazione è stata immediata, trasformando il versante trevigiano in un teatro di operazioni serrate nel tentativo di strappare il settantenne a un destino infausto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lui, trovato”. Scomparso nel nulla in Italia: adesso la drammatica notizia

#Caneva- Giuseppe-Bravin || È stato trovato morto oggi nel territorio di Caneva.

