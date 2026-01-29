La verità sulla cauzione di Jacques Moretti è finalmente uscita. Chi ha pagato, infatti, non è più un mistero e ora si conosce l’identità. La vicenda resta sotto i riflettori, mentre si fanno strada nuovi dettagli sull’incendio al locale Constellation e sui passaggi giudiziari successivi.

La strage di Crans-Montana resta al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini, mentre continuano a emergere elementi legati non solo alla notte dell’incendio nel locale Constellation, ma anche agli sviluppi successivi sul piano giudiziario. Tra questi, ha avuto particolare rilievo la vicenda della cauzione che ha consentito la scarcerazione di uno dei principali indagati. Nel corso delle settimane, il caso è stato segnato da passaggi procedurali che hanno alimentato domande sull’origine delle somme versate e sulle relazioni tra le persone coinvolte. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, l’identità di chi avrebbe pagato la cauzione per Jacques Moretti sarebbe stata chiarita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È stato proprio lui”. Chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti non è più un mistero: svelata l’identità, chi è

La polizia ha identificato chi ha pagato la cauzione di Jacques Moretti.

Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, sarà scarcerato su cauzione dopo l’ordinanza del Tribunale di Sion.

E' il quarto indagato per il rogo di Crans dopo Jacques Moretti e Jessica Maric, gestori di 'Le Constellation', e un ex funzionario del Comune - facebook.com facebook

L'indignazione del Governo italiano per la scarcerazione di Jacques Moretti, espressa con dure critiche all'inchiesta e il richiamo dell'ambasciatore, ha innescato uno scontro diplomatico con la Svizzera. x.com