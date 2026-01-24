Flavio Ubirti e Nicole Belloni raccontano il dopo Uomini e Donne come procede la loro conoscenza

Flavio Ubirti e Nicole Belloni condividono i primi passi del loro percorso dopo Uomini e Donne. Ospiti di Verissimo, hanno parlato delle loro emozioni e delle sfide iniziali, offrendo uno sguardo sincero sulla loro conoscenza. Un racconto autentico che permette di seguire l’evoluzione della loro relazione in un momento importante e delicato.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato come stanno vivendo i primi momenti dopo la scelta a Uomini e Donne. I due sono affiatati e complici, certi di voler condividere ancora un lungo tratto di strada insieme.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne: come vanno le coseDopo la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta, optando per Nicole Belloni.

Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti: gesto social di lei dopo la sceltaNicole Belloni e Flavio Ubirti, protagonisti di Uomini e Donne, sono al centro dell’attenzione anche prima della messa in onda della loro scelta.

