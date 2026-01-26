A Milano, due giovani sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione di droga e ricettazione, trovati in possesso di hashish e oltre 75 mila euro in contanti. L’intervento si è svolto vicino a un’auto con la gomma bucata, evidenziando l’attività di controllo nel capoluogo lombardo. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di denaro, contribuendo alle azioni di contrasto alla criminalità locale.

Eseguiti due arresti a Milano. Due cittadini italiani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di hashish e una somma di denaro superiore a 75.000 euro. L’intervento è avvenuto sabato 24 gennaio in via Giolli, dove i due sono stati sorpresi lontano dalla loro abitazione. Il controllo e la scoperta Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio. Gli agenti della volante del commissariato Greco Turro hanno notato due giovani, rispettivamente di 21 anni e 26 anni, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’auto con una gomma bucata in via Giolli, a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Milano, fermati vicino a un’auto con la gomma bucata: due giovani arrestati con 75 mila euro e droga

