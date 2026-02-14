Spaccio in strada a Giugliano | fermati in auto con la droga arrestati due pusher

A Giugliano, due pusher sono stati arrestati dai Carabinieri mentre spacciavano droga in strada. I militari hanno fermato due auto parcheggiate vicine, notando che a bordo c’erano due uomini che cercavano di nascondere qualcosa. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti e li hanno portati in caserma.

Due auto ferme una accanto all'altra, una scena che non è sfuggita ai Carabinieri. È quanto accaduto a Giugliano, dove i militari della sezione Radiomobile, durante un controllo del territorio, hanno notato due vetture in sosta in via Orsa Maggiore con a bordo due persone. Insospettiti dalla circostanza, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo. La perquisizione ha dato esito positivo: all'interno dei veicoli sono stati rinvenuti diversi involucri già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio. Cocaina, crack e marijuana le sostanze sequestrate, insieme a 860 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Spaccio in strada a Giugliano: fermati in auto con la droga, arrestati due pusher