Violenza in carcere | aggrediti medico e poliziotti penitenziari

Nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, presso la casa di reclusione di Spoleto, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane detenuto extracomunitario in regime di media sicurezza, un medico e alcuni agenti penitenziari. L'evento evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle strutture carcerarie e la necessità di interventi mirati per prevenire simili incidenti.

Un nuovo episodio di violenza si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 8 gennaio presso la casa di reclusione di Spoleto, coinvolgendo un giovane detenuto extracomunitario inserito nel circuito di media sicurezza. Il fatto ha portato al ferimento di un medico, un ispettore e un agente di.

