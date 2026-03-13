Due aerei cisterna Usa precipitati in Iraq morti 6 militari Escluso l' attacco di un fuoco nemico indagini sulle cause

Due aerei cisterna statunitensi sono precipitati ieri in Iraq, causando la morte di sei militari a bordo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell'incidente, escludendo finora un attacco nemico. Il bilancio totale delle vittime americane nel conflitto attuale sale così a tredici.

Tutti i sei membri a bordo dell'aereo cisterna americano precipitato ieri in Iraq sono morti, portando il bilancio complessivo delle vittime americane nel conflitto in corso a 13. Lo ha reso noto il Comando centrale statunitense (Centcom) in un post su X. «L'aereo è andato perso mentre sorvolava lo spazio aereo amico il 12 marzo, durante l'operazione Epic Fury. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Tuttavia, la perdita dell'aereo non è stata causata da fuoco nemico né da fuoco amico - si legge nella nota - L'identità dei militari non verrà resa nota fino a 24 ore dopo la notifica ai familiari». All Crew Members of U. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Due aerei cisterna Usa precipitati in Iraq, morti 6 militari». Escluso l'attacco di un fuoco nemico, indagini sulle cause Articoli correlati «Tutti morti i 6 militari Usa precipitati in Iraq». Escluso l'attacco di un fuoco nemico, indagini sulle cause dell'impattoTutti i sei membri a bordo dell'aereo cisterna americano precipitato ieri in Iraq sono morti, portando il bilancio complessivo delle vittime... Aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: «Non è fuoco nemico». Teheran: «Daremo fuoco al petrolio del Golfo». Parla Mojtaba Khamanei: «Hormuz resta chiuso» – La direttaNel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. Altri aggiornamenti su Due aerei Temi più discussi: I voli militari Usa verso l’Iran ma con scalo: ecco come Trump aggira il No di Sanchez all’utilizzo delle basi; Due aerei militari italiani in volo sul Golfo Persico, le rotte su Dubai e Abu Dhabi (per recuperare i cittadini bloccati); Aereo cisterna Usa precipita in Iraq. Khamenei: Vendicheremo i nostri martiri; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese. Aereo cisterna USA si schianta in Iraq: 4 soldati mortiUn aereo cisterna KC-135 statunitense è precipitato in Iraq. Quattro militari morti, indagini in corso sulle cause dell’incidente. blogsicilia.it Schianto aereo cisterna USA in Iraq: morti 4 membri dell’equipaggioMorti quattro membri dell'equipaggio di un aereo cisterna USA in seguito a uno schianto in Iraq. Cause ancora da chiarire. mam-e.it Gli Usa stanno pubblicando video di attacchi che hanno distrutto aerei iraniani In questo video compaiono oltre a C-130 Hercules e P-3F Orion, anche l'Il-76 sviluppato in URSS Due cose interessanti: l’Iran aveva circa 9 II-76. E nonostante le sanzioni riusciva x.com Avanti adagio. Due colossi aerei del Golfo su tre, Emirates ed Etihad Airways, hanno ripreso un numero limitato di voli da Dubai e Abu Dhabi, mentre resta ancora ferma Qatar Airways, che opera un programma di voli limitato da e per Doha. Gli ultimi aggiorna - facebook.com facebook