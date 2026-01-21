L' Eredità sta puntando a Greta | sospetti su Federico

Nella puntata di L’Eredità di mercoledì 21 gennaio, i tre concorrenti Francesco, Federico e Daniela si sono sfidati nel Triello, il momento finale del game show condotto da Marco Liorni su Rai 1. Tra i sospetti emersi, si fa riferimento a una possibile attenzione di

Francesco, Federico e Daniela i tre concorrenti che sono riusciti ad arrivare al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 21 gennaio. A spuntarla, poi, sono stati Francesco e Federico, che quindi si sono sfidati ai Cento secondi. Ne è uscito vincente Federico, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con 200mila euro. Le cinque parole da collegare questa sera erano migliorare, struttura, latte, aperitivo e area. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 25mila euro. Il concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola Stabilità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

