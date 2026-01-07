Le Filippine rafforzano la sicurezza dei fondali con droni spia subacquei. La Marina Militare utilizza sistemi di monitoraggio dei cavi sottomarini per proteggere le infrastrutture strategiche da minacce di sabotaggio e spionaggio, inserendosi in un più ampio programma di sicurezza nazionale. Questa iniziativa mira a garantire la tutela delle comunicazioni e delle risorse marittime in un contesto di crescente complessità strategica.

La Marina Militare filippina sta esplorando un sistema di monitoraggio dei cavi sottomarini utilizzati per telecomunicazioninell’ambito di un programma di sicurezza nazionale fatto per proteggere queste sempre più importanti infrastrutture dalle crescenti azioni di sabotaggio e di spionaggio. I fondali delle Filippine ospitano numerose installazioni che attraversano il territorio, compresi i cablaggi che collegano il Sud-est asiatico agli Stati Uniti, all’India e a Hong Kong. I dati che transitano attraverso questi canali sono vitali per l’economia, il commercio e le comunicazioni e costituiscono una delle dorsali più importanti al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Droni spia subacquei, le Filippine rafforzano la difesa dei fondali

