Barilla stampa la pasta in 3D | il cibo del futuro che fa impazzire il web e non mancano le critiche sui social

La stampa 3D di pasta da parte di Barilla rappresenta un'innovazione nel settore alimentare, aprendo nuove possibilità per il futuro del cibo. Questa tecnologia, sviluppata presso lo stabilimento di Parma, sta suscitando interesse e discussioni sui social media. Un passo importante che combina tradizione e innovazione, ponendo nuove sfide e opportunità nel mondo della gastronomia moderna.

A Parma, accanto al molino e al pastificio storico, sorge una struttura che sembra uscita da un film di fantascienza. Non ci sono nonne che impastano né profumo di ragù che ribolle. Ci sono ologrammi, stampanti 3D piene di semola, team di assaggiatori addestrati come atleti olimpici e laboratori dove la pasta viene misurata, stressata e reinventata secondo algoritmi precisi. Benvenuti nel Barilla Innovation & Technology Experience, abbreviato in BITE, il centro da cui il colosso parmense immagina come mangeremo nei prossimi decenni. Parliamo di 14.000 metri quadri complessivi, di cui 9.000 dedicati esclusivamente a impianti pilota e test di processo.

