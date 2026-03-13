Droga tra i rifiuti vedette e pusher in fuga | raffica di arresti a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca sono stati effettuati numerosi arresti in seguito a operazioni contro il traffico di droga. Le forze dell’ordine hanno individuato un mercato diffuso, con basi improvvisate in ruderi e pusher che sono scappati tra i palazzi della zona. Durante le operazioni, sono state viste delle vedette che sorvegliavano l’area.

Un vero e proprio market della droga diffuso, tra basi improvvisate nei ruderi e pusher pronti alla fuga tra i palazzi popolari. Tor Bella Monaca resta l'epicentro dell'attività di spaccio nel quadrante est di Roma, come confermano le ultime operazioni condotte da polizia e carabinieri che hanno portato al sequestro di ingenti quantitativi di stupefacenti e a numerosi arresti. L'operazione più singolare è stata portata a termine dagli agenti del VI Distretto Casilino. Grazie al fiuto delle unità cinofile, è stata scoperta una "discarica" di stupefacenti a cielo aperto. Tra i bidoni della spazzatura e i ruderi di un terreno, erano nascosti oltre 5 chili tra hashish e marijuana, già ripartiti in dosi e panetti.

Undici arresti per droga tra Grottarossa, Tor Bella Monaca e Quarticciolo. Mezzo chilo di cocaina nell'auto a noleggio, crack e "neve" nascoste nei brick dei succhi di frutta.

Blitz a Tor Bella Monaca: sequestrato un chilo di droga, cinque arresti tra i quali un 15enne. Avrebbe fruttato migliaia di euro la droga sequestrata destinata alle piazze di spaccio romane.

Blitz a Tor Bella Monaca: sequestrato un chilo di droga, cinque arresti tra i quali un 15enne. Avrebbe fruttato migliaia di euro la droga sequestrata destinata alle piazze di spaccio romane. I carabinieri a Tor Bella Monaca hanno arrestato 5 persone, tra le quali un 15enne.

Viveva nel lusso con 70 euro al mese: sequestrate 42 borse Chanel e Vuitton al 'Facocero' di Tor Bella Monaca. Tra i beni sequestrati anche case, auto di lusso e 42 borse di prestigiose maison di moda. Il 45enne è uno degli uomini di fiducia dei boss Giuseppe Molisso e Leando Bennato

