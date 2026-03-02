Blitz a Tor Bella Monaca | sequestrato un chilo di droga cinque arresti tra i quali un 15enne

A Tor Bella Monaca i carabinieri hanno eseguito un blitz che ha portato al sequestro di un chilo di droga, ritenuta destinata alle piazze di spaccio romane. Durante l’operazione sono stati arrestati cinque uomini, tra cui un ragazzo di 15 anni. La droga avrebbe fruttato migliaia di euro, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

Avrebbe fruttato migliaia di euro la droga sequestrata destinata alle piazze di spaccio romane. I carabinieri a Tor Bella Monaca hanno arrestato 5 persone, tra le quali un 15enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it Undici arresti per droga tra Grottarossa, Tor Bella Monaca e QuarticcioloMezzo chilo di cocaina nell'auto a noleggio, crack e "neve" nascoste nei brick dei succhi di frutta. Blitz da Tor Bella Monaca a Tivoli: dallo spaccio alla violenza domestica, 10 arrestiRoma, 2 febbraio 2026 – Dieci arresti in poche ore sono il risultato di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia di... Contenuti e approfondimenti su Tor Bella Monaca. Temi più discussi: Dal barbiere o nelle keybox. Ecco dove viene nascosta la droga a Roma, 12 arresti; Blitz nella notte a Tor Bella Monaca: intercettata la banda del rame con 200 kg di oro rosso; Narcotraffico a Roma, 22 arresti e sequestri di cocaina, crack, hashish e ketamina; Rubano attrezzi e 200 chili di cavi in rame, 4 arresti a Tor Bella Monaca. Roma – Tragedia a Tor Bella Monaca, donna trovata senza vita in strada: Vita spezzata nel silenzio del quartiereSi tratterebbe di un suicidio. Sul fatto è intervenuto il leghista Emanuele Licopodio, consigliere del VI Municipio ROMA – Dramma alle prime ore del mattino ... etrurianews.it Cocaina nascosta nelle aiuole, blitz a Tor Bella Monaca: otto pusher arrestatiOtto persone sono state arrestate questa mattina a Tor Bella Monaca durante un blitz della Polizia di Stato. Sequestrate dosi di hashish e cocaina nascoste nelle aree verdi. Leggi le notizie prima ... fanpage.it Roma. Maxi colpo da 200 kg di rame a Tor Bella Monaca: 4 arresti della #poliziadistato prima della fuga nel cuore della notte. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/1998 - facebook.com facebook Stasera a Tor Bella Monaca per “Roma X 10” con Gildo Rossi ed esponenti del Municipio. #Italia #UGL @UGLConf x.com