In diretta su Rete 4, durante la trasmissione Dritto e rovescio, Paolo Del Debbio ha parlato dello spinoso caso riguardante la famiglia nel bosco e l’allontanamento di mamma Catherine. Sono stati discussi i dettagli dell’episodio e le decisioni prese nel procedimento legale. La trasmissione si è concentrata sui fatti e sui passaggi principali della vicenda senza approfondire le cause o le motivazioni.

Anche Paolo Del Debbio interviene, in diretta a Dritto e rovescio su Rete 4, sullo spinoso caso della famiglia nel bosco, con mamma Catherine Birmingham allontanata dalla casa-famiglia di Vasto e dai suoi tre figli piccoli a causa degli scontri reiterati con gli assistenti sociali e i responsabili della struttura. Una "mancanza di collaborazione" che ha portato a una nuova, drammatica frattura nella famiglia, con il più "conciliante" papà Nathan Trevallion chiamato a rimpiazzare la moglie e in qualche modo messo in contrasto con la donna. "Gli assistenti sociali sono utilissimi - premette Del Debbio -, perché molte cose senza di loro non verrebbero fuori e io ne sono testimone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, la famiglia nel bosco e l'orrore segreto: "Come e perché hanno allontanato mamma Catherine"

Articoli correlati

“Ho visto cosa hanno fatto ai bimbi”. Famiglia nel bosco, la denuncia di mamma CatherinePer mesi quella che è stata ribattezzata la vicenda della famiglia nel bosco ha diviso l’opinione pubblica tra chi parlava di scelta di vita...

“La mamma è pericolosa perché…”. Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone choc su Catherine. E tira in ballo il marito: cosa ha fatto sapereContinua a suscitare attenzione il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, con particolare riferimento ai tre bambini...

Tutti gli aggiornamenti su Dritto e rovescio la famiglia nel bosco...

Temi più discussi: Dritto e rovescio: Puntata del 12 marzo Video; Dritto e Rovescio: Del Debbio fa il punto sul referendum con Salvini, poi una riflessione sulla famiglia nel bosco. Le anticipazioni; Il Ministro Antonio Tajani ospite a Dritto e Rovescio: temi e ospiti della puntata di questa sera 5 marzo; Dritto e Rovescio, anticipazioni di stasera 12 marzo:.

Garlasco, Andrea Sempio a Dritto e rovescio: Stasi è il carneficeAndrea Sempio, torna a parlare. Lo fa in un'intervista a Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. L'uomo accusato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi ... tgcom24.mediaset.it

Garlasco, cos'ha detto Andrea Sempio nell'intervista a Dritto e Rovescio: Stasi? Per me carneficeAndrea Sempio torna a parlare pubblicamente delle indagini che lo riguardano, aperte ormai un anno fa. L'occasione è un'intervista mandata in onda dalla trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da P ... tag24.it

Andrea Sempio ospite questa sera in studio a #drittoerovescio #Garlasco - facebook.com facebook

La Biennale tira dritto sulla Russia. Zelensky: “Così rafforza Putin” x.com