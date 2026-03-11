Il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, continua a far discutere. La madre è stata definita “pericolosa” e si è parlato di un intervento delle autorità per la tutela dei tre bambini, che sono stati allontanati dai genitori. Roberta Bruzzone ha commentato pubblicamente la vicenda, coinvolgendo anche il marito in alcune dichiarazioni. La situazione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Continua a suscitare attenzione il caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, in Abruzzo, con particolare riferimento ai tre bambini allontanati dai genitori. La vicenda, seguita da media e istituzioni, è al centro di valutazioni giudiziarie e sociali legate alla tutela dei minori e alle condizioni ritenute adeguate per la loro crescita. Negli ultimi mesi il tema ha alimentato un dibattito pubblico più ampio su responsabilità genitoriale e modalità di intervento delle autorità quando emergono situazioni considerate incompatibili con i diritti e i bisogni dei minori. Famiglia nel bosco di Palmoli: la posizione del padre Nathan Trevallion. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “La mamma è pericolosa perché…”. Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone choc su Catherine. E tira in ballo il marito: cosa ha fatto sapere

