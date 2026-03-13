Draper-Medvedev tensione in campo | Non ti ho disturbato Ecco cosa è successo

Dopo il secondo set, sul punteggio di 5-5, si è verificato un acceso scambio tra Draper e Medvedev. Il russo ha toccato leggermente la linea di fondo, mentre l’inglese ha fatto un gesto con le braccia, pensando che la palla fosse uscita. La discussione ha attirato l’attenzione del pubblico, creando tensione tra i due giocatori.

Scintille tra i due e proteste del pubblico. Alla fine del secondo set, sul punteggio di 5-5, tra Draper e Medvedev è nato un battibecco: il russo sfiora appena la riga di fondo campo e l’inglese accenna un movimento con le braccia, credendo che la palla fosse fuori. Ma lo scambio continua fino a quando Medvedev non mette in rete un rovescio, per poi chiedere la video review. Secondo l’ex numero 2, il gesticolare di Draper lo avrebbe disturbato. La giudice di sedia, dopo la revisione, decide di concedere il punto a Medvedev. Una scelta di un certo peso che subito dopo arriverà il break decisivo per la sfida. L'episodio è stato al centro di uno scambio di opinioni tra i due tennisti, proseguito anche durante la stretta di mano al termine del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

