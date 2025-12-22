San Colombano al Lambro (Milano), 22 dicembre 2025 – Due uomini che, per le forze dell'ordine, erano in evidente stato di ebbrezza, hanno vandalizzato alcune auto in sosta e aggredito una pattuglia. All’arrivo dei carabinieri, invece di calmarsi, i due hanno scatenato un violento parapiglia in mezzo alla strada. Ghisa insultati e picchiati sui Navigli: due arresti e un vigile con la spalla rotta L’episodio è avvenuto sabato sera 20 dicembre, all’ora di cena, nel centro di San Colombano al Lambro. A segnalare la situazione sono stati alcuni residenti, allarmati dai danneggiamenti alle vetture e dal comportamento aggressivo dei due interessati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Colombano al Lambro, bevono troppo e distruggono le auto in sosta. Poi aggrediscono i carabinieri

