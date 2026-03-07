Santa Croce | cadavere di un uomo affiora in Arno indagano i carabinieri

Un uomo è stato trovato senza vita nel fiume Arno, vicino al ponte della strada provinciale 44 a Santa Croce. Il cadavere è stato avvistato da un passante sulla sponda del fiume e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. I carabinieri sono sul posto per raccogliere elementi e verificare le circostanze del ritrovamento.

SANTA CROCE SULL'ARNO (PISA) – Macabra scoperta oggi, 7 marzo 2026, in provincia di Pisa. Il cadavere di un uomo, età apparente sui 50 anni, è stato recuperato in Arno a Santa Croce da una squadra dei vigili del fuoco. Il corpo era stato avvistato da un passante in corrispondenza del ponte della strada provinciale 44, adagiato sulla sponda del fiume. Una volta riportato a terra il cadavere si presentava in avanzato stato di decomposizione: l'ipotesi più probabile è che possa trattarsi di un suicidio ma saranno gli accertamenti medico-legali in programma nei prossimi giorni a fornire maggiori dettagli agli investigatori. Sul posto intervenuti i carabinieri.